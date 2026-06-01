زمان دیدار تدارکاتی تیمهای ملی فوتبال ایران و مالی
زمان دومین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال کشورمان در اردوی آنتالیا ترکیه مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی فوتبال ایران در ادامه برنامههای خود در اردوی آنتالیا ترکیه برای آمادهسازی حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، دومین بازی تدارکاتیاش را مقابل مالی برگزار میکند.
برهمین اساس طبق هماهنگیهای به عمل آمده، این مسابقه از ساعت ۲۰ به وقت محلی (۲۰:۳۰ به وقت تهران) پنجشنبه ۱۴ خرداد در ورزشگاه مردان برگزار خواهد شد.
شاگردان امیر قلعهنویی در نخستین دیدار تدارکاتی این اردو با نتیجه ۳ بر یک گامبیا را شکست دادند.