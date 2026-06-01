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سرپرست مخابرات منطقه یزد: جشنواره ثبت مشاغل سامانه ۱۱۸ از ابتدای خردادماه لغایت پایان مردادماه با ۸۰ درصد تخفیف ویژه در سطح استان یزد در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهمرادی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، توسعه و بهروزرسانی بانک اطلاعات مشاغل استان و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان و کسبوکارهاست.
سرپرست مخابرات منطقه یزد اعلام کرد که متقاضیان دریافت شمارههای ۴ و ۵ رقمی اختصاصی میتوانند علاوه بر ثبت در سامانه ۱۱۸، از سه ماه اعلام رایگان نیز بهرهمند شوند.
وی با دعوت از تمامی صاحبان مشاغل، اصناف و واحدهای تجاری استان گفت: این جشنواره فرصت مناسبی است تا کسبوکارها با کمترین هزینه در بزرگترین بانک اطلاعات مشاغل کشور حضور داشته و خدمات خود را به مشتریان بیشتری معرفی کنند.
شهمرادی خاطرنشان ساخت: متقاضیان میتوانند برای ثبت مشاغل از ساعت ۷ تا ۱۵ با شماره ۲۰۱۱۸۱۱۱ تماس حاصل فرمایند.