به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهمرادی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، توسعه و به‌روزرسانی بانک اطلاعات مشاغل استان و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان و کسب‌وکارهاست.

سرپرست مخابرات منطقه یزد اعلام کرد که متقاضیان دریافت شماره‌های ۴ و ۵ رقمی اختصاصی می‌توانند علاوه بر ثبت در سامانه ۱۱۸، از سه ماه اعلام رایگان نیز بهره‌مند شوند.

وی با دعوت از تمامی صاحبان مشاغل، اصناف و واحد‌های تجاری استان گفت: این جشنواره فرصت مناسبی است تا کسب‌وکار‌ها با کمترین هزینه در بزرگ‌ترین بانک اطلاعات مشاغل کشور حضور داشته و خدمات خود را به مشتریان بیشتری معرفی کنند.

شهمرادی خاطرنشان ساخت: متقاضیان می‌توانند برای ثبت مشاغل از ساعت ۷ تا ۱۵ با شماره ۲۰۱۱۸۱۱۱ تماس حاصل فرمایند.