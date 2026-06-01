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مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به ثبتنام گروههای خاص دانشآموزی گفت: ثبتنام دانشآموزان ایرانی فاقد مدارک هویتی با کارت حمایت تحصیلی صادره از فرمانداریهای شهرستان مربوطه امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علیفر با اشاره به تشکیل کارگروه کیفیتبخشی آموزشی و ثبتنام دوره ابتدایی و متوسطه در معاونت آموزش ابتدایی و آموزش متوسطه استان بیان کرد: پیشثبتنام این موارد از دانشآموزان فقط از طریق مدیر مدرسه و به صورت حضوری قابل انجام است.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: به استناد ماده ۲۹ آییننامه اجرایی مدارس، حداقل سن ثبتنام در پایه اول دبستان ۶ سال تمام است و شرکت در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی برای تمامی نوآموزان بدو ورود به پایه اول دبستان الزامی است.
وی سنجش سلامت بدو ورود دانشآموزان عشایری را الزامی و رایگان عنوان کرد و گفت: مدیران مدارس باید در ثبتنام دانشآموزان تحت پوشش بهزیستی، ضمن رعایت کرامت و حریم خصوصی آنان، از هرگونه رفتار تمایزبخش یا برچسبزنی خودداری کنند، این دانشآموزان باید با هماهنگی مددکار اجتماعی و بدون نیاز به حضور اولیا، در مدرسهای واقع در محدوده جغرافیایی محل سکونتشان ثبتنام شوند.
علیفر با اشاره به ثبتنام دانشآموزان میانپایه هر مدرسه پس از برگزاری امتحانات نوبت دوم و اعلام نتایج در سامانه جامع دانشآموزی توسط مدیر مدرسه، افزود: ثبتنام دانشآموزان میانپایه هر مدرسه بعد از برگزاری امتحانات نوبت دوم و اعلام نتایج در سامانه جامع دانشآموزی توسط مدیر مدرسه انجام میشود.
وی یادآور شد: ثبتنام دانشآموزان ساکن در محدوده مرزی مناطق آموزش و پرورش، بهویژه در کلانشهرها، با هماهنگی ستادهای ثبتنام مناطق همجوار برای رعایت حقوق والدین الزامی است. همچنین به منظور جلوگیری از عقبماندگی تحصیلی دانشآموزان عشایر، ثبتنام آنان بدون در نظر گرفتن محدوده جغرافیایی و به صورت مهمان در نزدیکترین مدارس مبدا یا مقصد کوچ، مانعی ندارد.