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به گزارش اداره کل هواشناسی تا پایان هفته هوای استان کردستان در اغلب ساعات آرام وپایدار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دراین مدت به جز وزش باد درساعات بعدازظهر پدیده قابل ملاحضهای پیش بینی نمیشود.
گذر امواج ضعیفی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در ساعات بعدازظهر سبب رشد موضعی ابر در سطح استان میشود به طوریکه احتمال رخداد بارشهای خفیف و پراکنده برای نیمه جنوبی استان دور از انتظار نیست.
میانگین دمای شبانه روزی تا روز چهارشنبه روند افزایشی دارد.
درشبانه روز گذشته سراب شهرک با حداقل دمای منفی ۲ درجه سانتی گراد و سلین با حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتی گراد به ترتیب خنکترین و گرمترین نقاط استان بودند.
دمای شهر سنندج نیز فردا بین ۹تا ۳۰ درجه سانتی گراد درنوسان خواهد بود.