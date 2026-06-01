به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دراین مدت به جز وزش باد درساعات بعدازظهر پدیده قابل ملاحضه‌ای پیش بینی نمی‌شود.

گذر امواج ضعیفی طی روز‌های سه شنبه و چهارشنبه در ساعات بعدازظهر سبب رشد موضعی ابر در سطح استان می‌شود به طوریکه احتمال رخداد بارش‌های خفیف و پراکنده برای نیمه جنوبی استان دور از انتظار نیست.

میانگین دمای شبانه روزی تا روز چهارشنبه روند افزایشی دارد.

درشبانه روز گذشته سراب شهرک با حداقل دمای منفی ۲ درجه سانتی گراد و سلین با حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتی گراد به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین نقاط استان بودند.

دمای شهر سنندج نیز فردا بین ۹تا ۳۰ درجه سانتی گراد درنوسان خواهد بود.