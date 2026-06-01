در نشست مدیریت تنش آبی شهرستان دماوند، با هدف پایداری شبکه آب در فصل گرما، ادارات دولتی مکلف به نصب تجهیزات کاهنده مصرف شدند و طرح واگذاری اقساطی این تجهیزات به شهروندان به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با نزدیک شدن به فصل گرما و آغاز فصل کشاورزی، نشست مدیریت تنش آبی شهرستان دماوند با حضور مدیران آب و فاضلاب شرق استان تهران، مسئولان شهرستانی و مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان برگزار شد.

در این نشست که با هدف بررسی چالش‌های تأکید بر مدیریت بهینه مصرف در ماه‌های پیش‌رو تشکیل شد، مصوبات قاطعی جهت کنترل مصرف به تصویب رسید. بر این اساس، کلیه ادارات شهرستان دماوند موظف شدند ظرف مدت ۲ هفته نسبت به نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب در ساختمان‌های اداری خود اقدام کنند.

همچنین در راستای حمایت از مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف، مقرر شد شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران، لوازم و تجهیزات کاهنده آب را به صورت اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهدو پیگیری و مسدود کردن چاه های آب غیر مجاز توسط ادارات مربوطه و منابع امور آب شهرستان از مصوبات این نشست بود.