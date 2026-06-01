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اسامی رکابزنان تیم ملی جاده مردان برای حضور در اردوی آمادهسازی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم ملی جاده مردان ۱۶ خرداد تا ۶ تیر ماه ۱۴۰۵ به مدت ۲۲ روز در عنصرود به میزبانی استان آذربایجان شرقی، برگزار خواهد شد.
علی لبیب (آذربایجان شرقی)، آرش میرباقری (البرز) و امیرحسین وطنپرست (کرمان)، ورزشکاران حاضر در این اردو هستند که تمرینات خود را زیر نظر محمد رجبلو، مربی و علیرضا فرید جعفرنژاد، کمک مربی و سرپرست تیم ملی برگزار خواهند کرد.
همچنین، نامبردگان باید در تاریخ مذکور، همراه با مدارک لازم (معرفینامه از هیأت مربوطه و کارت بیمه ورزشی) خود را به سرپرست اردو معرفی کنند.
لازم به ذکر است، در بازیهای آسیایی ناگویا، دو رکابزن مرد در رشتههای جاده و پیست و یک رکابزن زن نیز در مسابقات جاده، شرکت خواهند کرد.
همچنین پس از حضور تیمهای ملی کراس کانتری مردان و بانوان در مسابقات قهرمانی آسیای کوهستان ۲۰۲۶ که ماه آینده در تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد، در خصوص ورزشکاران اعزامی این رشته، تصمیمگیری خواهد شد.