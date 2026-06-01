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وزیر سابق حقوق بشر پاکستان با انتقاد از رویکرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مدیرکل آن، این نهاد را به برخورد جانبدارانه در قبال ایران متهم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، «شیرین مزاری» سیاستمدار برجسته و وزیر سابق حقوق بشر پاکستان طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امارات متحده عربی خواستار برگزاری نشست فوقالعاده شورای حکام آژانس درباره حمله ایران به نیروگاه هستهای «براکه» شده و قرار است این نشست روز جمعه برگزار شود؛ نشستی که احتمال ارائه قطعنامهای علیه ایران نیز در آن مطرح شده است.
وی در ادامه با اشاره به سکوت کشورهای غربی و آژانس درباره حمله به نیروگاه هستهای «بوشهر» تاکید کرد: «هیچ یک از اعضای غربی شورای حکام درباره حمله به بوشهر سخنی نگفتهاند و گروسی با این رویکرد، اعتبار آژانس را نابود میکند.»وزیر سابق حقوق بشر پاکستان همچنین رفتار آژانس را نمونهای از استانداردهای دوگانه در قبال ایران دانست و از آنچه «سیاسی کاری در پرونده هستهای ایران» خواند شدیدا انتقاد کرد.
اظهارات شیرین مزاری در حالی مطرح میشود که طی روزهای اخیر بحث درباره امنیت تاسیسات هستهای منطقه و نحوه واکنش آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تحولات اخیر، در محافل سیاسی و رسانهای مورد توجه قرار گرفته است.