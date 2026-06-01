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نشست بررسی آخرین وضعیت طرحهای آبرسانی روستایی توسط قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی (ع) در خوزستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این نشست، آخرین وضعیت اجرای پروژههای آبرسانی روستایی در سطح خوزستان ، روند پیشرفت طرحهای در دست اجرا و راهکارهای تقویت همکاری میان دستگاههای مرتبط برای ارتقای سطح خدمات در مناطق هدف مورد بررسی قرار گرفت.
علمالهدایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان در این جلسه با تأکید بر اهمیت اجرای پروژههای محرومیتزدایی و نقش آن در توسعه متوازن استان، بر ضرورت هماهنگی و همکاری مستمر میان دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای ارتقای خدماترسانی به مناطق کمتر برخوردار تأکید کرد و تصمیم گیریهای لازم جهت تامین منابع مالی و رفع مشکلات موجود در مسیر انجام این پروژهها صورت پذیرفت.