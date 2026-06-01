به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در سومین رویداد جایزه جوانی جمعیت ، استاندارکرمان با اشاره به بحران ِسالمندی گفت: چشم اندازی که برای کرمان ترسیم شده، نشاندهندهِ نیاز به نیروی انسانیِ جوان، متخصص و خلاق در همه عرصه ها برای توسعه و پیشرفت است.

محمدعلی طالبی با اشاره به پیامد‌های کاهش جمعیت تاکید کرد: کاهش جمعیت تبعات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی در پی دارد وباید فارغ از حمایت‌های کشوری و راهبرد‌های ملی، از طریق اتاق فکر، موضوع جوانی جمعیت در استان پیگیری شود.

وی با تبیین اهمیت نقش نخبگان، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها در حوزه جوانی جمعیت گفت: کسانی که می‌توانند بر افکار عمومی جامعه تأثیرگذار باشند، باید در قالب فعالیت‌های مدنی در مسیر فرهنگ‌سازی اقدام کنند.

ندا نظامی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان هم امنیت شغلی، تأمین مسکن، دسترسی آسان به خدمات درمان ناباروری، حمایت‌های دوران بارداری و تکریم مقام مادر و پدر در محیط کار را از جمله نیاز‌های اساسی خانواده‌ها برشمرد و آن را مطالبه‌ای جدی دانست.

در این رویداد که با حضور جمعی از مسئولان؛ خیران و فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شد؛ از تلاش‌گران عرصه ترویج فرزندآوری و حمایت از خانواده تجلیل شد.