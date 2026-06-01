بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، با افزایش سرعت وزش بادهای شمالی روی دریا گاهی تا بیش از ۷۰ کیلومتر در ساعت در سطح استان از روز چهارشنبه (بویژه از ظهر تا عصر)، دریا مواج و طوفانی پیشبینی میشود.
حسین مستانه با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی، افزود: در این مدت ارتفاع موج خلیجفارس در سواحل استان بوشهر بین ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و در سواحل مرکزی و جنوبی استان بین ۱۲۰ تا ۲۴۰ سانتیمتر گاهی تا ۲۷۰ سانتیمتر برآورد میشود.
وی اظهار کرد: افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس میتواند سبب اختلال در تردد و فعالیتهای دریایی بهویژه در تردد شناورهای سبک، قایقهای صیادی و تفریحی شود.
کارشناس هواشناسی بوشهر تاکید کرد: در مناطق تحت تأثیر این سامانه، خطر غرقشدگی شناورهای سبک و نیمهسنگین و شناگران و همچنین خطر خسارت به تأسیسات و سازههای ساحلی و فراساحلی دور از انتظار نیست.
وی توصیه کرد: با توجه به شرایط پیشِرو، اجتناب از تردد دریایی بهویژه برای شناورهای سبک صیادی و تفریحی و نیز ممنوعیت شنا در مناطق تحت تأثیر در دستور کار قرار گیرد و تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه لازم برای کاهش خسارتهای احتمالی انجام شود.
مستانه اضافه کرد: همچنین در سطح استان، خیزش گردوخاک محلی در نقاط مستعد و نفوذ گردوغبار فرامنطقهای از پدیدههای مورد انتظار در این مدت است.
کارشناس هواشناسی بوشهر گفت: دمای هوا نیز در سطح استان در روزهای آینده بهویژه در نقاط غیرساحلی بالا خواهد بود.
به گفته وی، فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۱:۳۰ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۹:۰۰، جزر دوم ساعت ۱۷:۰۰ و مد دوم ساعت ۲۲:۵۰ دقیقه خواهد بود.