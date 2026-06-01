رشد سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده در آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۴ با افزایش۵۴ درصدی به ۵ هزار و ۷۵۴میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی از پرداخت ۵ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۴ استان به بخش سلامت خبر داد که نسبت به سال ۱۴۰۳، رشد ۵۴ درصدی را نشان می‌دهد.

جعفر پورمختار با اعلام اینکه این سهم از محل یک درصد از نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده وصولی استان تأمین شده است، گفت: میزان پرداختی سهم سلامت در استان آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۳ هزار و ۷۳۹ میلیارد ریال بوده که رشد چشمگیر ۵۴ درصدی را در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد.

مدیرکل امور مالیاتی استان در ادامه به عملکرد دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز اشاره کرد و گفت: در فروردین و اردیبهشت امسال، ۶۷۰ میلیارد ریال از محل سهم سلامت واریز شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۶ درصد افزایش یافته است.

پورمختار تأکید کرد: این یک درصد سهم سلامت، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های درمانی مردم و توسعه مراکز بهداشتی و درمانی استان دارد و صرف توسعه شبکه سلامت می‌شود.

مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، یک درصد از مالیات‌ها و عوارض وصولی مواد (۷) و بند‌های «الف» و «ب» ماده (۲۶) این قانون به عنوان مالیات سلامت اختصاص می‌یابد.