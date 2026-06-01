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کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره پروندههای مختلف صادر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای صادره به شرح زیر است:
*در پی شکایت سجان پسندیده از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۹۳۸ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۲۸ میلیون و ۶۱۳ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مابقی خواسته قرار رد صادر کرد.
*با توجه به شکایت حسین طهماسبی یکتا از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۴ میلیون و ۶۷۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مابقی خواسته قرار رد صادر کرد.
*در پرونده شکایت مهرداد حیدری از باشگاه خیبرخرم آباد، این باشگاه به پرداخت به مبلغ ۴ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۸۷ میلیون و ۴۹۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مابقی خواسته حکم به بیحقی داد.