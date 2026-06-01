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محیطبانان قزوین تصویر گونه در معرض انقراض کرکس مصری را ثبت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: محیطبانان استان موفق شدند تصاویر بسیار ارزشمند و کمیابی از پرواز کرکس مصری، یکی از گونههای شاخص و در معرض خطر انقراض، در مناطق طبیعی قزوین ثبت کنند.
سیداسدالله هاشمی افزود: کرکس مصری نقش مهمی در پاکسازی طبیعت و حفظ سلامت زیست بوم ها دارد و مشاهده این پرنده ارزشمند در آسمان استان، نشاندهنده امنیت نسبی و غنای زیستگاهی مناطق تحت مدیریت محیط زیست است.
وی با اشاره به جایگاه حفاظتی این گونه گفت: کرکس مصری به دلیل وضعیت حفاظتی ویژه، تحت نظارتهای ملی و بینالمللی قرار دارد و نمادی از پایداری چرخه طبیعت محسوب میشود. ثبت تصویر این پرنده همزمان با روز جهانی پرندگان مهاجر، پیام امیدوارکنندهای برای جامعه محیطزیستی کشور به همراه دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین همچنین بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از گونههای ارزشمند حیاتوحش تأکید کرد و گفت: حفاظت از این پرنده تنها با اقدامات سازمانی محقق نمیشود و همکاری جوامع محلی، دامداران و طبیعتگردان در جلوگیری از تخریب زیستگاهها و گزارش مشاهدات، نقش مهمی در صیانت از این گونههای نادر دارد.
وی در پایان، فرهنگسازی و ارتقای آگاهی عمومی درباره اهمیت پرندگان شکاری و مهاجر را از ارکان حفاظت مشارکتی دانست و بر لزوم حفظ تنوع زیستی استان برای نسلهای آینده تأکید کرد.