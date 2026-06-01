به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام اسکندری با اشاره به تقارن عیدالله الاکبر غدیرخم با سالروز رحلت امام راحل افزود: عید غدیرخم بزرگترین عید مسلمانان است و روز ۱۴ خرداد نیز یادآور غم و محنت برای ملت انقلابی ایران محسوب می شود، بر این اساس با تدابیر اتخاذ شده در ستاد استانی، مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) امسال در روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه در سراسر آذربایجان شرقی و تبریز برگزاری خواهد شد.

وی گفت: مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت امام راحل در شهر تبریز از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه با حضور قشرهای مختلف مردم شهید پرور و مسئولان استانی، در مصلای اعظم حضرت امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خاطرنشان کرد: حجت الاسلام والمسلمین سیّدی، عضو خبرگان رهبری و امام جمعه بناب سخنران این مراسم در شهر تبریز خواهد بود.

حجت الاسلام میکائیل اسکندری خاطرنشان کرد: برنامه‌های مختلفی برای تکریم و تعظیم مقام شامخ رهبر کبیر انقلاب اسلامی تدارک دیده شده است که در طول این هفته برگزار خواهد شد.

وی از برپایی خیمه‌های عزا در سطح شهر‌ها و کاروان‌های عزاداری خیابانی، برپایی ایستگاه‌های صلواتی، اجرای نمایش‌های خیابانی، برپایی غرفه‌های فرهنگی و اجرای برنامه‌های مختلف دیگر در کنار برگزاری مراسم محوری بزرگداشت خبر داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اضافه کرد: امروز که ۳۷ سال از فراق امام راحل عظیم الشأن می‌گذرد، دل‌های مردم ایران و همه آزادگان جهان داغدار آن عزیز سفر کرده است و امسال نیز طبق روال هر سال با برگزاری آیین‌های عزا در این ایام، عشق و ارادت خود را بت شکن زمان و درهم شکننده طاغوت نشان می‌دهند.