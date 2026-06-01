به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️قطعه نخست آزادراه در محدوده استان سمنان، از انتهای آزادراه قم ـ گرمسار تا پل تبادل آرادان قرار دارد .

محمدجواد کولیوند استاندار سمنان با حضور در کارگاه اجرایی آزادراه حرم تا حرم، روند اجرای قطعه نخست این پروژه ملی را بررسی و بر ضرورت رفع موانع موجود و تسریع در آغاز ساخت این بخش از آزادراه تأکید کرد.

استاندار سمنان یکی از مهم‌ترین مسائل اجرای قطعه اول آزاد راه را موضوع تملک اراضی و وجود برخی فعالیت‌های اقتصادی در مسیر اجرای طرح عنوان کرد و گفت: رویکرد در این موضوع حل مسائل اجتماعی و اجرای پروژه از طریق تعامل، گفت‌و‌گو و جلب رضایت ذی‌نفعان محلی است تا ضمن حفظ رونق اقتصادی منطقه، زمینه اجرای طرح با همراهی مردم فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه آزادراه حرم تا حرم در توسعه شبکه حمل‌ونقل کشور گفت: تکمیل این پروژه علاوه بر ارتقای ایمنی تردد و کاهش زمان سفر، نقش مهمی در توسعه اقتصادی، رونق سرمایه‌گذاری و تقویت جایگاه ترانزیتی استان سمنان خواهد داشت.

کولیوند افزود: با همکاری دولت، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، زمینه‌های لازم برای تسریع در اجرای این پروژه در حال فراهم شدن است.

وی همچنین با اشاره اصلاح مصوبه دولت و افزایش سهم وزارت راه در پروژه آزادراه حرم تا حرم گفت: با حمایت دولت و همراهی دستگاه‌های ملی، مسیر تأمین منابع هموار شده و اکنون تمرکز اصلی بر آغاز عملیات اجرایی و رفع موانع قطعه نخست آزادراه است.

آزادراه حرم تا حرم در محدوده استان سمنان ۱۱۴ کیلومتر طول دارد و در سه قطعه تعریف شده است. این پروژه به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی کشور، پس از بهره‌برداری اخیر ۳۶ کیلومتر از مسیر آزادراه در استان، اکنون وارد مرحله جدیدی از پیگیری‌ها برای تکمیل باقیمانده طرح شده است.