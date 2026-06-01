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در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانعِ تولید، مشکلات معادن و بخش کشاورزی ِشمال استان کرمان بررسی و برای رفع آنان برنامه ریزی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با تأکید بر ضرورت حمایت از صنعت زغالسنگ، تأمین مواد اولیه صنایع فولادی استان از معادن داخلی را خواستارشد
غلامرضا سالاری در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان حمایت از واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال، رااز مهمترین اولویتهای استان اعلام وخاطر نشان کرد:باید ازصنعت زغالسنگقدیمیترین بخشهای معدنی استان کرمانحمایت ویژه شود.
بگفته وی زغالسنگ استان نیازمند حمایت است و واحدهای فولادی باید در اولویت، مواد اولیه خود را از ظرفیتهای داخلی استان تأمین کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان یادآور شد:حدود ۳ هزار کارگر در شرکتهای زغالسنگ از زرند تا راور مشغول به کار هستند و هر اقدام برای توسعه و حمایت از صنایع فولادی استان، باید با توجه به حفظ و تقویت صنعت زغالسنگ باشد.