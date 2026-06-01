به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، هشتمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته مردان کشور اعزامی به مسابقات پاراآسیایی با حضور ۱۷ والیبالیست از سراسر کشور به میزبانی تهران در حال برگزاری است.

براین اساس پارسا محمدی، والیبالیست کردستانی نیز به مرحله هشتم اردوی تیم ملی والیبال نشسته کشور فراخوانده شده است.

حدود ۴۰۰۰ ورزشکار از ۴۵ کشور در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی که در شهر ناگویای استان آیچی ژاپن برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد