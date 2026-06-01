مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس از آماده‌سازی مراکز ارتباطی و داده‌ای، تأمین زیرساخت‌های پشتیبان، حفاظت از شبکه‌های ارتباطی و همکاری گسترده دستگاه‌های استانی و ملی برای حفظ پایداری ارتباطات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمید سلیمان‌پور، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس؛ در نشست فصلی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان «تاب‌آوری، بازآرایی و هم‌افزایی برنامه‌ها و فعالیت‌ها» گزارشی از اقدامات مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها برای حفظ و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی در شرایط بحرانی ارائه کرد.

وی با اشاره به آمادگی مراکز ارتباطی کشور در زمان بحران، اعلام کرد: با هماهنگی وزارت ارتباطات و همکاری استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، اقدامات گسترده‌ای برای آماده‌سازی و تأمین سوخت دیزل‌ژنراتور‌های مراکز داده، مراکز مخابراتی و سایت‌های اپراتور‌ها انجام شد و بخش عمده این برنامه‌ها با موفقیت به سرانجام رسید.

تقویت زیرساخت‌های پشتیبان و تأمین ارتباطات اضطراری

سلیمان‌پور با بیان اینکه تأمین تجهیزات ارتباطی مورد نیاز نقاط حساس و راهبردی در دستور کار قرار گرفت، افزود: با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت، اپراتور‌ها و مدیران استانی، تجهیزات و ظرفیت‌های ارتباطی لازم برای مراکز مهم کشور تأمین شد و خطوط اضطراری تلفن ثابت و سایر مسیر‌های ارتباطی مورد نیاز نیز در کوتاه‌ترین زمان برقرار شد.

وی ادامه داد: در برخی مراکز دفاعی، امنیتی و نظامی، از جمله مراکز وابسته به وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح، همکاری نزدیکی میان مجموعه مخابرات، اپراتور‌ها و دستگاه‌های مسئول شکل گرفت که نقش مؤثری در حفظ پایداری ارتباطات ایفا کرد.

آمادگی برای بازگردانی سریع شبکه در شرایط اضطراری

نماینده مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از شبکه ارتباطی کشور، اظهار کرد: آماده‌سازی مسیر‌های پشتیبان فیبر نوری، پیش‌بینی سناریو‌های بازگردانی ارتباطات در صورت بروز اختلال و انتقال تجهیزات و مراکز حساس به نقاط امن از جمله اقداماتی بود که در بسیاری از استان‌ها با سرعت اجرا شد.

وی افزود: مدیران استانی شرکت ارتباطات زیرساخت، مخابرات و اپراتور‌ها با هماهنگی ستاد وزارت ارتباطات، نسبت به تأمین مسیر‌های جایگزین و افزایش تاب‌آوری شبکه اقدام کردند تا احتمال بروز اختلال در ارتباطات به حداقل برسد.

همکاری گسترده برای تأمین نیاز‌های ارتباطی دستگاه‌های کشور

سلیمان‌پور با اشاره به تأمین زیرساخت‌های ارتباطی برای دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و رسانه‌ای کشور، گفت: در موارد متعددی نیاز‌های ارتباطی این دستگاه‌ها از سوی مدیران استانی و مجموعه وزارت ارتباطات پیگیری و برطرف شد.

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده برای پایداری ارتباطات رسانه‌ای افزود: در مواردی که مراکز صدا و سیما با محدودیت‌های ارتباطی مواجه شدند، با همکاری مدیران مخابرات استان‌ها، شرکت مخابرات ایران و مجموعه وزارت ارتباطات، زیرساخت‌های مورد نیاز در کمترین زمان ممکن تأمین شد.

قدردانی از همکاری شرکت ملی پست

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، از همکاری شرکت ملی پست در دوره بحران قدردانی کرد و گفت: در بسیاری از استان‌ها، فضا‌ها و امکانات شرکت ملی پست در اختیار مجموعه‌های فنی و عملیاتی حوزه ارتباطات قرار گرفت تا تجهیزات پایش و مدیریت شبکه در مکان‌های امن مستقر شوند و فرآیند نظارت بر شبکه بدون وقفه ادامه یابد.

لزوم افزایش اختیارات مدیران استانی در شرایط بحران

سلیمان‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه مدیریت بحران در استان‌ها، تأکید کرد: مدیران استانی وزارت ارتباطات در شرایط اضطراری نیازمند اختیارات بیشتری هستند تا بتوانند متناسب با تصمیمات ستاد‌های مدیریت بحران استان‌ها و استانداران، اقدامات لازم را با سرعت بیشتری اجرا کنند.

وی همچنین خواستار تقویت سازوکار‌های هماهنگی میان مدیران استانی و معاونت‌ها و بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات شد و تصریح کرد: تعامل مستمر ستاد وزارتخانه با استان‌ها در دوره بحران نقش مهمی در موفقیت اقدامات انجام‌شده داشت و استمرار این هماهنگی می‌تواند آمادگی کشور را برای مواجهه با شرایط مشابه افزایش دهد.

تجربه بحران، ضرورت تمرکز بر تاب‌آوری شبکه‌های ارتباطی را آشکار کرد

نماینده مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها در پایان با قدردانی از حمایت‌های وزیر ارتباطات، معاونان و مدیران ستادی وزارتخانه، اظهار کرد: تجربه این دوره نشان داد که هم‌افزایی میان ستاد وزارت ارتباطات، شرکت‌های تابعه، اپراتور‌ها و مدیران استانی، مهم‌ترین عامل حفظ پایداری شبکه‌های ارتباطی کشور در شرایط بحرانی است و باید این همکاری‌ها بیش از پیش تقویت شود.





