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نخستین نشست هم اندیشی دهیاران قرچک با رییس نهاد کتابخانه های این شهرستان با محوریت ترویج هر چه بیشتر فرهنگ کتابخوانی روستاییان در بخشداری مرکزی برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست، راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در روستاهای بخش مرکزی، تقویت همکاری میان دهیاریها و نهاد کتابخانههای عمومی و همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی موجود در سطح روستاها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بخشدار مرکزی قرچک با تأکید بر اهمیت ارتقای شاخصهای فرهنگی در روستاها، نقش کتابخانههای عمومی را در افزایش آگاهی اجتماعی، توانمندسازی اقشار مختلف جامعه و توسعه فرهنگی بسیار مؤثر دانست و بر ضرورت همراهی و مشارکت دهیاران در اجرای برنامههای فرهنگی و کتابمحور تأکید کرد.
قاسم جمشیدیان گفت: کتابخانههای عمومی شهرستان بویژه روستاها با برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی و آموزشی در قالب کلاسهای آموزش روخوانی، تجوید و تفسیر قرآن کریم؛ کارگاههای آموزشی نقاشی، داستاننویسی، خلاصهنویسی، قصهگویی، اوریگامی و تهیه روزنامهدیواری؛ نشستهای شاهنامهخوانی و مثنویخوانی، نشستهای کتابخوان کتابخانهای، نشستهای ادبی و دهها برنامه دیگر پذیرای علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی در روستاها هستند.
در ادامه، خانم بیات رئیس نهاد کتابخانههای عمومی شهرستان قرچک ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها و برنامههای این نهاد، ظرفیتهای موجود برای گسترش خدمات کتابخانهای و اجرای برنامههای فرهنگی در روستاهای بخش مرکزی را تشریح کرد.
همچنین دهیاران حاضر در جلسه به بیان دیدگاهها، پیشنهادات و مسائل مرتبط با حوزه فرهنگی و کتابخانهای روستاها پرداختند و راهکارهای لازم برای ارتقای سطح خدمات فرهنگی و افزایش مشارکت عمومی در برنامههای ترویج کتابخوانی مورد بررسی قرار گرفت.
این نشست در راستای همافزایی، تعامل و برنامهریزی برای توسعه فعالیتهای فرهنگی و ارتقای خدمات عمومی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان قرچک برگزار شد.