به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست، راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در روستاهای بخش مرکزی، تقویت همکاری میان دهیاری‌ها و نهاد کتابخانه‌های عمومی و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی موجود در سطح روستاها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بخشدار مرکزی قرچک با تأکید بر اهمیت ارتقای شاخص‌های فرهنگی در روستاها، نقش کتابخانه‌های عمومی را در افزایش آگاهی اجتماعی، توانمندسازی اقشار مختلف جامعه و توسعه فرهنگی بسیار مؤثر دانست و بر ضرورت همراهی و مشارکت دهیاران در اجرای برنامه‌های فرهنگی و کتاب‌محور تأکید کرد.

قاسم جمشیدیان گفت: کتابخانه‌های عمومی شهرستان بویژه روستاها با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی در قالب کلاس‌های آموزش روخوانی، تجوید و تفسیر قرآن کریم؛ کارگاه‌های آموزشی نقاشی، داستان‌نویسی، خلاصه‌نویسی، قصه‌گویی، اوریگامی و تهیه روزنامه‌دیواری؛ نشست‌های شاهنامه‌خوانی و مثنوی‌خوانی، نشست‌های کتاب‌خوان کتابخانه‌ای، نشست‌های ادبی و ده‌ها برنامه دیگر پذیرای علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی در روستاها هستند.

در ادامه، خانم بیات رئیس نهاد کتابخانه‌های عمومی شهرستان قرچک ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این نهاد، ظرفیت‌های موجود برای گسترش خدمات کتابخانه‌ای و اجرای برنامه‌های فرهنگی در روستاهای بخش مرکزی را تشریح کرد.

همچنین دهیاران حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادات و مسائل مرتبط با حوزه فرهنگی و کتابخانه‌ای روستاها پرداختند و راهکارهای لازم برای ارتقای سطح خدمات فرهنگی و افزایش مشارکت عمومی در برنامه‌های ترویج کتاب‌خوانی مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست در راستای هم‌افزایی، تعامل و برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ارتقای خدمات عمومی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان قرچک برگزار شد.