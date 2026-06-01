نماینده انجمن واردکنندگان خودرو‌های تجاری با بیان اینکه تعداد کشنده‌های فرسوده کشور از ۱۰۰ هزار دستگاه عبور کرده، گفت: پیش‌نیاز اسقاط هر کشنده به ۵.۴ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدی در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران با موضوع تعریف مدل اقتصادی برای رونق صنعت حمل‌ونقل ماشین‌های سنگین، نوسازی ناوگان و بازتعریف فرآیند اسقاط خودرو گفت: در وضع موجود، میانگین تولید داخل ۹ هزار دستگاه و واردات نیز ۹ هزار دستگاه است که در بهترین حالت این حجم حداکثر به ۱۵ هزار واردات می‌رسد، در برابر این ۱۵ هزار دستگاه، بخشی از ناوگان از رده خارج می‌شود و بخشی بدون اسقاط وارد ناوگان می‌شود.

محمدی با اشاره به قیمت اسقاط ناوگان فرسوده، اظهار کرد: الآن قیمت یک کشنده اسقاط ۴.۴ میلیارد تومان شده و لاشه آن نیز یک میلیارد تومان است؛ یعنی پیش‌نیاز اسقاط یک دستگاه کشنده، ۵.۴ میلیارد تومان شده است.

وی اظهار کرد: در وضعیت فعلی، خودرو‌های قدیمی ۵۵ لیتر می‌سوزانند، کشنده‌های جدید ۲۷ لیتر و نمونه‌های مونتاژی ۳۲ لیتر مصرف دارند؛ یعنی ما با ناوگان فرسوده، در هر ۱۰۰ کیلومتر ۲۰ لیتر گازوئیل دود می‌کنیم که معادل ۲۰ هزار لیتر به ارزش ۱۰ هزار دلار در سال است.

نماینده انجمن واردکنندگان خودرو‌های تجاری با اشاره به یارانه پیشنهادی برای نوسازی ناوگان فرسوده، اظهار کرد: گفته شده تا ۵ سال، ۵۰ هزار دلار به کشنده تعلق بگیرد، اما سؤال این است که این یارانه باید به چه کسی تعلق بگیرد؟

محمدی با اشاره به تعداد ناوگان فرسوده گفت: تعداد کشنده‌های فرسوده بالای ۱۰۰ هزار دستگاه است و با سرعت ۱۵ هزار دستگاه در سال، ۶ سال طول می‌کشد تا نوسازی شوند و البته در همین بازه دوباره بخشی از ناوگان فرسوده خواهد شد.

نماینده انجمن واردکنندگان خودرو‌های تجاری با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر بخشی از نوسازی ناوگان با واردات و مونتاژ خودرو‌های چینی انجام شده است، برخی از این خودرو‌های چینی با وجود سن پایین، مصرف سوخت بالایی دارند.