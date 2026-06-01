فریاد وحدت و اقتدار خوزستانی ها در تجمع شبانه

مردم خوزستان با حضور پرشور خود و با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبر معظم انقلاب، بار دیگر بر وحدت و انسجام ملی و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.