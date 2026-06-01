پخش زنده
امروز: -
مردم خوزستان با حضور پرشور خود و با در دست داشتن پرچمهای جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبر معظم انقلاب، بار دیگر بر وحدت و انسجام ملی و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جان فدایان ایران اسلامی در خوزستان همچنان میدان دار نبرد با اسراییل و آمریکا در تجمع های شبانه هستند.
حضور مردم خوزستان در شهرهای مختلف در خیابانها همچنان ادامه دارد.
همزمان با سراسر کشور، مردم نقاط مختلف خوزستان لبیک گویان در خیابانها تجمع میکنند و با تمام اقتدار پای وطن ایستادهاند.