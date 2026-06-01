به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، طوفان سهمگین در استرالیا سبب قطع برق هفتاد هزار خانوار شد. این رویداد آب و هوایی شدید، هر پنج سال یک بار در استرالیا رخ می‌دهد. سرعت طوفان به ۱۲۵ کیلومتر در ساعت رسیده است.

بر اساس گزارش شبکه خبری اس‌بی‌اس بخش‌هایی از ایالت پرت perth، با بارش ۱۹.۶ میلی‌متر باران در طول شب همراه بوده و دچار سیل جزئی شده است. از ساکنان خواسته شده است که برای جلوگیری از کشیده شدن به درون موج ناشی از امواج غافلگیرکننده، از دریا و مناطق ساحلی فاصله بگیرند