استاندار آذربایجان‌غربی از اقدامات امدادی و فعالیت‌های خیرخواهانه جمعیت هلال‌احمر در جریان جنگ تحمیلی سوم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با قدردانی از اقدامات امدادی و فعالیت‌های خیرخواهانه جمعیت هلال‌احمر در جریان جنگ رمضان، بر نقش مؤثر این نهاد در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ضرورت بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های مردمی برای کمک به نیازمندان تأکید کرد.

رضا رحمانی در آیین اجرای طرح ملی نذر خدمت ۹ در استان، با اشاره به اقدامات امدادی انجام شده از سوی جمعیت هلال‌احمر در جریان جنگ رمضان، افزود: تلاش‌های این نهاد در ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان و همچنین اجرای برنامه‌های حمایتی از جمله تأمین بسته‌های معیشتی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه قابل تقدیر است.

وی همچنین با بیان اینکه کمک به مردم از جمله رسالت‌های اصلی جمعیت هلال‌احمر است، خاطرنشان کرد: این جمعیت به واسطه اعتماد گسترده مردمی و همچنین برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، از ظرفیت قابل‌توجهی برای جذب و توزیع انواع کمک‌های مردمی برخوردار است.

استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه افزود: باید از ظرفیت‌های جمعیت هلال‌احمر در راستای کمک هرچه بیشتر به نیازمندان، به‌ویژه افرادی که از جنگ تحمیلی سوم متأثر شده‌اند، بهره‌گیری مؤثرتری صورت گیرد.

رحمانی در پایان با تأکید بر اهمیت تقویت روحیه همدلی در جامعه، اضافه کرد: روحیه نوع‌دوستی، همبستگی و مراقبت از یکدیگر که در مجموعه هلال‌احمر به‌خوبی مشهود است، در سطح جامعه بیش از پیش گسترش یافته است.