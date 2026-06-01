به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی در حاشیه اجرای طرح مهتاب در ورامین گفت، در راستای سیاست‌های توسعه‌ای حوزه انرژی و حرکت به سمت استفاده از منابع تجدیدپذیر، موضوع اجرای طرح نیروگاه خورشیدی با ظرفیت هزار مگاوات در شهرستان ورامین مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و اقلیمی شهرستان ورامین در حوزه انرژی خورشیدی افزود: این منطقه به دلیل برخورداری از تابش مناسب خورشید، اراضی گسترده و شرایط جغرافیایی مطلوب، از قابلیت بالایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس بزرگ برخوردار است.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: اجرای این طرح علاوه بر کمک به جبران ناترازی تولید و مصرف برق، زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه زیرساخت‌های انرژی در شهرستان را فراهم خواهد کرد.

ناترازی برق در استان تهران هم اکنون بالای ۵۰۰ مگاوات است که در اوج تابستان به ۱۵۰۰ مگاوات می‌رسد.