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با هدف حمایت از خانوادههای جوان و رفع چالش مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن با مشارکت آستان قدس رضوی، طرح تأمین ۱۰۵۰ واحد مسکونی استیجاری را از طریق سازوکار تهاتر املاک و اراضی در خراسان رضوی آغاز کرده است.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، در راستای تحقق سیاستهای حمایتی دولت از خانوادههای جوان و پاسخگویی به نیاز روزافزون مسکن در استان خراسان رضوی، تفاهمنامهای میان سازمان ملی زمین و مسکن و آستان قدس رضوی منعقد شده است که بر اساس آن، ۱۰۵۰ واحد مسکونی با هدف تأمین مسکن استیجاری برای زوجهای جوان در این استان تملک خواهد شد.
این طرح که با رویکرد دغدغهمندانه تولیت آستان قدس رضوی و با استفاده از سازوکار تهاتر املاک و اراضی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن پیش میرود، فرآیند تأمین مسکن را برای این قشر از جامعه تسریع و تسهیل میبخشد.
این خبر در جریان جلسه پایش عملکرد برنامه اجرایی سال ۱۴۰۵ ادارهکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با حضور اعضای هیئتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن اعلام شد.
در این نشست، ضمن تأکید بر تسریع برنامههای اولویتدار و رفع موانع اجرایی، بر اهمیت خدمترسانی بیوقفه به مردم تأکید شد. حمید بنایی، عضو هیئتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن، با اشاره به پیگیری جدی این پروژه، از آمادگی سازمان برای تملک واحدهای مسکونی خبر داد.
در این جلسه، گزارشی از روند اجرای تکالیف ابلاغی در استان خراسان رضوی ارائه شد که بر اساس آن، از مجموع ۱۱۷۰ برنامه اجرایی تعریف شده، تاکنون ۱۷۵ واحد مسکونی در شهرستانهای استان (بهجز مشهد) عملیاتی و در حال بهسازی بوده و همچنین ۵۳ واحد مسکونی در مشهد نیز در دست اقدام است.
میلاد امینی، عضو هیئتمدیره حوزه فنی و مهندسی سازمان، نیز بر جدیت در آمادهسازی سایتها و اجرای زیرساختها و خدمات روبنایی تأکید کرد و مدیریت زمان، یکپارچهسازی اقدامات و تقویت هماهنگی میان دستگاههای خدماترسان را لازمه شتاببخشی به بهرهبرداری از طرح ها دانست.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این نشست.، رویکرد این ادارهکل در سال ۱۴۰۵ را مبتنی بر برنامهریزی منسجم، رویکرد مسئلهمحور و استفاده از ظرفیتهای کارشناسی اعلام کرد و بر رصد مستمر برنامهها و اقدام پیشدستانه برای رفع موانع تأکید نمود.
در بخش دیگری از نشست، علی غلامپور، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ملی زمین و مسکن، بر مدیریت هوشمند منابع و تقویت انسجام در حوزههای مختلف اداری و مالی به عنوان پیشنیاز تحقق اهداف تخصصی تأکید کرد.
این جلسه با حضور نماینده آستان قدس رضوی و معاونان و مدیران ستادی ادارهکل راه و شهرسازی خراسان رضوی برگزار شد و در آن، ضمن بررسی روند پیشرفت برنامهها، گلوگاههای احتمالی شناسایی و راهکارهای رفع آنها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.