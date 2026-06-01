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رئیس سازمان صدا و سیما گفت: برای پخش جام جهانی فوتبال جلسههای مختلفی با نهادهای مربوط برگزار کردیم و این رویداد مهم را پخش میکنیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیمان جبلی در حاشیه مراسم معرفی برترینهای ورزش در سال ۱۴۰۴ که یکشنبه ۱۰ خرداد در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: در جلساتی که با وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال و نهادهای مربوط برگزار کردهایم، آمادگی رسانه ملی برای پوشش جام جهانی به مراحل پایانی خود رسیده است.
رئیس سازمان صدا و سیما افزود: برای پوشش جام جهانی خبرنگار معرفی کردهایم، اما اگر در بحث روادید با کارشکنی آمریکا مواجه شدیم، برای پوشش مناسب جام جهانی راه حلهای دیگری پیش بینی کردهایم تا پخش جام جهانی با مشکل روبهرو نشود.
وی با اشاره به مراسم برترینهای ورزش در سال ۱۴۰۴، گفت: در مقایسه با سال گذشته مخاطبانی که برای انتخاب برترینهای ورزش مشارکت کرده بودند رشد بیش از ۳۰ درصدی را نشان میدهد.
جبلی افزود: رسانه ملی به وظیفه ذاتی خود که هویت و عدالت است کمک میکند و مردم عزیز در این انتخاب داور شدند و ویژگی خوب این برنامه بود.