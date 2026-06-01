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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با اشاره به جایگاه ویژه کباب بناب در هویتفرهنگی و گردشگری شهرستان بناب گفت: ثبت جهانی کباب بناب میتواند نقش تعیینکنندهای در معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای گردشگری آذربایجانشرقی ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی، ضمن قدردانی از پیگیریهای استاندار آذربایجانشرقی در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری، ثبت جهانی کباب بناب را فرصتی ارزشمند برای تقویت برند گردشگری استان دانست و با تأکید بر ضرورت تسریع روند سرمایهگذاری در منطقه نمونه گردشگری قرهقشون، همکاری دستگاههای مرتبط برای رفع موانع اجرایی این پروژه را خواستار شد.
احمد حمزهزاده افزود: کباب بناب پیشتر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و در میان بیش از ۷۰ غذای ایرانی که برای ثبت جهانی مورد بررسی قرار گرفتهاند، با پیگیریهای ویژه استاندار آذربایجانشرقی و دستور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، فرآیند تهیه پرونده آن وارد مرحله اجرایی شده است. در همین راستا قرارداد تدوین پرونده با مشاور ملی مسئول پروندههای ثبت جهانی منعقد شده است.
وی به پرونده ثبت جهانی مساجد تاریخی ایران اشاره کرد و گفت: مسجد تاریخی مهرآباد بناب نیز با پیگیریهای انجامشده از سوی استاندار آذربایجانشرقی و نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، در میان گزینههای مطرح برای حضور در این پرونده قرار گرفته و این موضوع میتواند زمینهساز معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای تاریخی شهرستان باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت منطقه نمونه گردشگری قرهقشون گفت: این منطقه از جمله مناطق دارای مصوبه هیئت دولت در حوزه گردشگری است که برای توسعه آن تفاهمنامهای میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و شهرداری بناب منعقد شده است.
حمزهزاده افزود: طرح جامع منطقه تهیه و نهایی شده و کمیسیون سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز موافقت اصولی لازم را صادر کرده است. اکنون سرمایهگذار طرح از سوی شهرداری معرفی شده و انتظار میرود دستگاههای اجرایی با تسریع در فرآیندهای اداری، زمینه آغاز عملیات اجرایی این طرح مهم گردشگری را فراهم کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی تأکید کرد: فعالسازی ظرفیتهای گردشگری بناب علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، میتواند جایگاه این شهرستان را در نقشه گردشگری کشور بیش از پیش ارتقا دهد.