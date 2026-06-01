به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله نیمه‌نهایی هشتمین دوره رقابت‌های قرآنی «شوق تلاوت» ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت شباب‌الرضا (ع)، ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت در گنبدِ خشتی مشهد مقدس برگزار شد که طی آن ۷۳ متسابق دختر و پسر نوجوان در چهار گروه (الف) (تلاوت آزاد) و گروه‌های (ب، ج) (سبک تلاوت مصطفی اسماعیل، محمدصدیق منشاوی و عبدالباسط) با یکدیگر رقابت کردند.

- گروه الف

ابوالفضل زاهد‌مقدم، محمدصالح زاهدمقدم، علی حشمتی و سیدمحمد آریایی‌فر (خراسان رضوی)، مسعود شریفی و محمد محمدی (استان مرکزی)، محمد آقاجانی (استان قزوین)

- گروه ب (مصطفی اسماعیل)

ابوالفضل عدالت‌خواه (استان بوشهر)، محمدسجاد سالاری (استان مرکزی)

- گروه ج (عبدالباسط)

محمدمهدی بدیعی، امیرعلی کرامت‌پور، سیدامیرعلی هاشمی، سیدحسین میرحافظ و سجاد مقدم (استان خراسان رضوی)، محمدمهدی نوروزی نائل (استان همدان)، سیدمحمدصادق امام‌جمعه (استان قم)

- گروه ج (مصطفی اسماعیل)

علیرضا ساریخانی (استان مرکزی)، محمدصادق هاشمی (استان بوشهر)، محمدطه نمازی، امیررضا محمدی، علی دهقان، علیرضا علی‌پور، سیداحمدرضا طباطبایی و محمدحسین مقدم (استان خراسان رضوی)، سیدعلی موسوی (استان اصفهان)، محمدجواد حسین‌آبادی (استان سیستان و بلوچستان)، امیرعلی عبدلی (استان البرز)

- گروه ج (محمدصدیق منشاوی)

هاشم اخوان، سیدمحمدصدرا هاشمی، علیرضا بینش و مهدی عابدی (استان خراسان رضوی)، یدالله زارع (استان مازندران)

پس از بررسی‌ها و محاسبه امتیازات هر یک از متسابقان، اسامی منتخبان این مرحله به شکل موقت اعلام شده است و این افراد باید پیش از برگزاری مرحله نهایی این دوره از رقابت‌ها که مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد، با شرکت در یک آزمون دیگر به شکل مجازی و دریافت حد نصاب لازم، حضور خود را در مرحله نهایی قطعی کنند.