به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری، هوش‌بری و اتاق عمل در دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر‌های تهران، اراک، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، ایلام، بندرعباس، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، بوشهر، تبریز، گیلان، زاهدان، سمنان، کردستان، شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مشهد، همدان، یاسوج، زنجان، مازندران، جهرم، گراش، یزد، گناباد، تربت‌حیدریه، نیشابور، رفسنجان، بم، زابل، ایرانشهر، جیرفت، کاشان، البرز، بابل، فسا و شاهرود برگزار خواهد شد.

بر این اساس ثبت‌نام داوطلبان این آزمون از روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد آغاز شده و تا روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی ادامه خواهد داشت. شرایط، ضوابط و مدارک مورد نیاز برای شرکت در آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

مطابق اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، تمامی افرادی که دارای دانشنامه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری یا دانشنامه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد اتاق عمل و هوشبری هستند همچنین فارغ‌التحصیلانی که گواهی فراغت از تحصیل خود را از دانشگاه محل تحصیل دریافت کرده‌اند، می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.

براساس این گزارش، مدارک تحصیلی داوطلبان فارغ‌التحصیل خارج از کشور باید به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید کرده است داوطلبان، صرف‌نظر از دانشگاه محل فراغت از تحصیل یا دانشگاه محل خدمت، می‌توانند هر یک از حوزه‌های اعلام‌شده را به عنوان محل آزمون انتخاب کنند. با این حال، پس از انتخاب حوزه امتحانی و رشته، امکان تغییر آن وجود نخواهد داشت.