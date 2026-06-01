پخش زنده
امروز: -
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای از پیام "دقیق"، "متقن"، "جامع" و "راهگشای" رهبر معظم انقلاب خطاب به نمایندگان ملت قدردانی کرده و عهد خود را با امام امت تا تحقق مجلسی تراز امت مبعوث شده، تجدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام که به امضای نمایندگان دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی رسیده است به این شرح است.
بسم الله الرحمن الرحیم
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا
هفتم خرداد، سالروز تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم در شرایطی بر ما سپری شد که پیر و مرادمان، خلف صالح خمینی کبیر، آیت الله العظمی امام سید علی حسینی خامنهای به دست شقیترین موجودات زمین همراه با جمعی از اعضای خانواده و تعداد زیادی از هموطنان و سرداران و سربازان غیور کشورمان به شهادت رسیدند و میهمان سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام شدند.
خرداد امسال با حسرت دیدار امام شهیدمان که هرسال قسمت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی میشد و از دستورات، ارشادات و نصایح قاعد امت بهره میبردیم بر ما گذشت.
اما امام عظیم الشان انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای همانگونه که انتخاب شایسته شان به رهبری ملت شریف و ایران عزیز، موجی از امید و حماسه را در کشور گستراند، با پیام دقیق، متقن، جامع و راهگشایشان، بار دیگر نقشه راه خانه ملت را در پیش چشمان نمایندگان مردم گشودند.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر خود میبالیم که از نعمت ولایت برخورداریم و در دهه مبارک امامت و ولایت، عهد خود را با امام انقلاب تازه میکنیم.
ما نمایندگان مجلس دوازدهم، متعهد میشویم مجلس تراز مردم مبعوث شدهی ایران اسلامی را ترسیم کنیم.
مجلس پساجنگ به تعبیر رهبر معظم انقلاب، "مجلس امید، پیگیر مطالبات مردم شریف ایران اسلامی، متوجه به نیازهای اصلی کشور، مصمم به کار و ابتکار مضاعف، تسریع کننده و تعمیق دهندهی قانونگذاری و نظارت در مسیر ریلگذاری آیندهی ایران اسلامی" خواهد بود و بی وقفه برای تحقق آن تلاش خواهیم نمود.
چرا که جهاد ادامه دارد و "سنگر خط مقدم تحول در مسیر پیشرفت کشور" با عنایت خدای متعال و اعتماد مردم شریف و غیور کشورمان امانتی نزد ماست که امید است با توسل به ولی الله الاعظم ارواحنا فداه و هدایتهای سکاندار نظام اسلامی، به اعتلای بیشتر کشور بینجامد.
ما خادمین ملت در سنگر مجلس، از توجه و لطف رهبر عزیزمان و عنایتی که به این خدمتگزاران داشتند صمیمانه قدردانی میکنیم و امیدواریم "بهطور مجاهدانه تمام توان و ظرفیت خود را برای حکمرانی همافزا با دولت و سایر دستگاهها در عین استقلال قوه مقنّنه، در مسیر نوسازی شایستهی کشور، گرهگشایی از دغدغههای مردم خصوصاً مسائل اقتصادی و معیشتی، رونق تولید و اشتغال، رشد تراز علم و صنعت، اعتلای فرهنگ و اخلاق، مبارزه با فساد مالی، مهار تورم و گرانی و محرومیتزدایی همهجانبه" مصروف کنیم.
"تشخیص صحیح اولویتها، آرای مبتنی بر مطالعات و مشورتهای عمیق کارشناسی، زیست مردمی و ارتباط گسترده با مردم، فسادستیزی همهجانبه، ترجیح منافع ملّی و مطالبات عمومی بر نیازها و منافع جناحی و گروهی و منطقهای، توجه به دیپلماسی پارلمانی، شجاعت و اعلام مواضع شفاف و مقتدرانه در برابر زیادهخواهیهای مستکبران و توجه هوشمندانه و انقلابی به موقعیت تازهی ایران در منطقه و جهان، پاسداری بیش از پیش از وحدت صفوف منسجم و بههمپیوسته ملّت با کنار گذاشتن اختلافات غیرموجّه و حتی موجّه و نیز صیانت از وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوتهای اجتماعی" از دیگر دستورات صریح رهبر معظم انقلاب در پیام نغز و جامع به مجلس است که با نصب العین قراردادن آن، برای تحقق آنها شبانه روز خواهیم کوشید.
دشمن در خیال خام خود با فشار اقتصادی و ایجاد تفرقه و تجزیهی اجتماعی به دنبال جبران شکست مفتضحانه خویش در جنگ تحمیلی سوم است و توجه به معیشت مردم به ویژه اهتمام به تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی» با نظارت مشفقانه و قانونگذاری مبتنی بر کار کارشناسی و واقع گرایانه میتواند ما را از این مرحله نیز عبور دهد.
خداوند توفیق پاسداری از حریم امامت و ولایت، جغرافیای مادی و معنوی ایران اسلامی و خون شهیدان عظیم الشان مان به ویژه سیدالشهدای انقلاب و نیز قدر شناسی از نعمت جمهوری اسلامی، اصل مترقی و گره گشای ولایت فقیه و خادمی مردم شجاع و قهرمان مان که همچون ۴۷ سال گذشته پیش ران حرکت انقلاب اسلامی بودهاند را بر همه خدمتگزاران نظام اسلامی عنایت فرماید. انشالله.
وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ
نمایندگان دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی