با اجرای طرح ملی مهتاب در آذربایجان غربی بیش از ۱۲ میلیون کیلووات ساعت انرژی که تلف و یا به صورت غیرمجاز استفاده می‌شد به شبکه مجاز مصرف بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طرح ملی مهتاب یا مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق از اول فروردین در آذربایجان غربی آغاز شده و تا شهریور نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در حاشیه برگزاری این رزمایش با اشاره به این که یکی از دلائل ناترازی انرژی استفاده غیر مجاز از برق یا دستکاری کنتور‌ها و استفاده از ماینر‌های تولید ارز دیجیتال از سوی برخی از افراد خاطی است گفت: امسال شرکت توانیر طرح ملی مهتاب را برگزار می‌کند که بر اساس این طرح تلفات انرژی به صورت هوشمند کنترل می‌شود.

طاهر کیامهر افزود: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی نیز در اجرای این طرح که از فروردین امسال آغاز شده است توانست بیش از ۱۲ میلیون کیلووات ساعت انرژی که تلف و یا به صورت غیرمجاز استفاده می‌شد را به شبکه مجاز مصرف بازگرداند.

او بابیان این که در استان از نخستین روز اجرای این طرح بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ اشتراک برق غیر مجاز از سوی این شرکت جمع آوری شده است خاطرنشان کرد: در طول این زمان بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ کنتور مورد آزمایش قرار داده شده، ۱۲ هزار کنتور در حوزه کشاورزی آزمایش شده و ۱ هزار و ۷۰۸ کنتور غیر دائم نیز واگذار شدهاست که به نحوی از برق غیر مجاز استفاده می‌کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ادامه داد: بیش از ۸ هزار و ۸۱ کیلومتر هم شبکه کابل‌های مسی به کابل‌های خودنگه دار تبدیل شده است.

طاهر کیامهر گفت: پیش بینی می‌شود با اجرای این طرح ملی تا آخر دوره اوج مصرف برق که پایان شهریور است تا به هدف تعیین شده یعنی کاهش ۵درصدی در بار پایه نسبت به سال گذشته برسیم.