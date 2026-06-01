فرماندار بهارستان در همایش «شکوه مادری در سایه ولایت» بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از خانواده‌های پرجمعیت تأکید کرد و گفت: تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت، نیازمند اقدامات عملی در حوزه‌های حمایتی، اقتصادی و اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این همایش با هدف ترویج فرهنگ فرزندآوری و تجلیل از مادران دارای بیش از سه فرزند در سرای محله فردوسی شهرداری نسیم‌شهر برگزار شد.

شرفی فرماندار بهارستان در این مراسم خانواده را مهم‌ترین رکن جامعه و بستر تربیت نسل آینده دانست و از نقش مؤثر مادران در آینده‌سازی کشور قدردانی کرد.

وی با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام کرد مقدمات واگذاری زمین به افراد واجد شرایط در شهرستان فراهم شده و پس از نهایی شدن مراحل اجرایی، عملیاتی خواهد شد.

فرماندار بهارستان همچنین توسعه حمایت‌های اقتصادی، از جمله وام، تسهیلات و مشوق‌های حمایتی را از عوامل مؤثر در کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری عنوان کرد.

در پایان این مراسم، از مادران دارای بیش از سه فرزند به عنوان «سفیران جوانی جمعیت» تجلیل شد.