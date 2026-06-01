مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به اعلام رهاسازی آب در بستر زاینده رود، بر ضرورت رعایت جدی الزامات ایمنی از سوی شهروندان تاکید کرد.

ورود به بستر زاینده رود و شنا در آن ممنوع است

ورود به بستر زاینده رود و شنا در آن ممنوع است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آتش پاد امید باقری افزود: شهروندان علاوه بر بهره مندی از طراوت و زیبایی بازگشت آب به زاینده رود، ملزم هستند نکات ایمنی را با حساسیت کامل رعایت کنند تا از وقوع حوادث قابل پیشگیری جلوگیری شود.

وی با اشاره به افزایش تردد و حضور شهروندان در حاشیه رودخانه و پارک‌های پیرامونی افزود: خانواده‌ها لازم است مراقبت ویژه‌ای از کودکان داشته باشند و از نزدیک شدن آنان به لبه رودخانه، کانال‌های انتقال آب و مسیر‌های جریان آب جلوگیری کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با هشدار درباره استقرار و تجمع در بستر رودخانه تاکید کرد: شهروندان از تجمع، استقرار چادر، برپایی بساط تفریحی و همچنین پارک خودرو در بستر رودخانه، حاشیه‌های کم ارتفاع و مسیر‌های احتمالی عبور آب خودداری کنند؛ زیرا با افزایش حجم آب، امکان بالا آمدن ناگهانی سطح آب در برخی نقاط وجود دارد.

باقری با تاکید بر پرهیز از ورود به بستر رودخانه گفت: ورود به بستر زاینده رود با هدف عکاسی، تفریح، ماهی گیری یا عبور از مسیر‌های آبی می‌تواند مخاطره آمیز باشد و باید از آن اجتناب شود.

وی با اشاره به خطر شنا در زاینده رود افزود: شهروندان از شنا کردن و ورود به آب زاینده رود و کانال‌های منشعب از آن پرهیز کنند، چراکه عمق و سرعت جریان آب در برخی نقاط قابل پیش بینی نیست.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: والدین و سرپرستان در زمان حضور در حاشیه زاینده رود، مراقبت مستمر از کودکان را در اولویت قرار دهند و از رها کردن دوچرخه، وسایل بازی یا هرگونه فعالیت پرخطر در مجاورت رودخانه جلوگیری کنند.

باقری اظهار کرد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان همزمان با جاری شدن آب در زاینده رود، تمهیدات لازم برای تامین ایمنی شهروندان را پیش بینی کرده و نیرو‌های عملیاتی این سازمان به صورت ۲۴ ساعته در آماده باش کامل قرار دارند.

وی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه حادثه، شرایط ناایمن یا نیاز به امدادرسانی، موارد را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۲۵ به آتش نشانی اصفهان اطلاع دهند.