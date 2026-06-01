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امسال ۴۰۰ بازرسی با حضور گروههای مشترک بازرسی اداره صمت و اتاق اصناف از واحدهای صنفی شهرستان بندرلنگه صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره صنعت معدن و تجارت بندرلنگه گفت: در این بازرسیها ۳۶ پرونده به ارزش ۴۳۰ میلیون ریال تشکیل و ۶ واحد نیز مهر و موم شده است.
سعید خاوند افزود: بیشترین تخلفات این واحدهای صنفی درج نکردن قیمت، صادر نکردن صورتحساب و ارائه نکردن فاکتور خرید بود.
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وی گفت: تخلفات ثبتشده مربوط به تعمیرگاههای خودرو، واحدهای تعویضروغنی، فروشگاههای زنجیرهای، لوازم یدکی و مصالحفروشیها بود.
شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف، میتوانند شکایت خود را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.