به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره صنعت معدن و تجارت بندرلنگه گفت: در این بازرسی‌ها ۳۶ پرونده به ارزش ۴۳۰ میلیون ریال تشکیل و ۶ واحد نیز مهر و موم شده است.

سعید خاوند افزود: بیشترین تخلفات این واحد‌های صنفی درج نکردن قیمت، صادر نکردن صورت‌حساب و ارائه نکردن فاکتور خرید بود.

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وی گفت: تخلفات ثبت‌شده مربوط به تعمیرگاه‌های خودرو، واحد‌های تعویض‌روغنی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، لوازم یدکی و مصالح‌فروشی‌ها بود.

شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف، می‌توانند شکایت خود را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.