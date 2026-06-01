به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در هفته بیست و هفتم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان میهمان تیم مس شهر بابک خواهد بود.

دو تیم روز سه شنبه دوازدهم خرداد ماه ساعت ۱۷ به مصاف هم خواهند رفت.

در این دیدار چهار بازیکن تیم فوتبال صنعت نفت آبادان غایب هستند.

طالب ریکانی، تیموری به دلیل محرومیت، حسین سنگرگیر و مرتضی خراسانی به دلیل مصدومیت نمی‌توانند تیم صنعت نفت آبادان را در این دیدار همراهی کنند.

هم اکنون تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با ۴۶ امتیاز در مکان سوم و تیم مس شهر بابک با ۵۱ امتیاز در مکان دوم جدول رده بندی رقابت‌های لیگ دسته یک قرار دارند.

دیدار تیم‌های صنعت نفت آبادان و مس شهر بابک به صورت زنده از شبکه آبادان تقدیم مخاطبان می‌شود.