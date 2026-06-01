به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیر کل ثبت احوال استان با اشاره به آخرین وضعیت خدمات هویتی و شاخص‌های جمعیتی در استان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۸۴ هزار و ۳۵۸ جلد شناسنامه در استان صادر و به متقاضیان تحویل شده است.

جوکار افزود: در همین مدت ۱۵ هزار و ۹۲۶ کارت هوشمند ملی به متقاضیان تحویل و ۵ هزار و ۳۹۵ کارت نیز در مرحله آماده تحویل است

وی در ادامه به آمار ولادت اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۷ هزار و ۵۲۵ واقعه ولادت در استان ثبت شده که نسبت به سال قبل ۹.۴ درصد کاهش داشته است.

مدیر کل ثبت احوال استان عنوان کرد: از این تعداد، ۱۳ هزار و ۱۰۴ ولادت در مناطق شهری و ۴ هزار و ۴۲۱ ولادت در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.

جوکار با اشاره به ویژگی‌های جمعیتی مادران اظهار کرد: بیشترین سهم ولادت‌ها مربوط به مادران ۳۰ تا ۳۴ ساله با حدود ۲۹ درصد است.

مدیرکل ثبت احوال کردستان در بخش دیگری از این گزارش گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۱ هزار و ۲۱۷ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد کاهش داشته است.

میانگین سن ازدواج در مردان ۲۸.۴۰ سال و در زنان ۲۴.۲۰ سال بوده است.

جوکار همچنین از ثبت ۴ هزار و ۷۸۱ واقعه طلاق در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته ۲۲.۵ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: میانگین سن طلاق در مردان ۳۸.۳۳ سال و در زنان ۳۳.۸۴ سال ثبت شده است.

مدیرکل ثبت احوال کردستان در پایان گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۸ هزار و ۴۳۵ واقعه وفات در استان ثبت شده که نسبت به سال قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است.

محمد در پسران وماهلین در دختران بیشترین فراوانی را در استان داشته است.