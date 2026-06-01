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رئیس اداره اجرایی زکات آذربایجانغربی با جمعآوری ۱۶۸ میلیارد تومان زکات طی سال گذشته در استان خبر داد و گفت:پیش بینی میشود این میزان امسال با۳۰ درصد افزایش به ۲۵۰ میلیارد تومان برسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، حجت الاسلام جابر شوقی با ایعلام این خبر در نشست شورای زکات شهرستان مهاباد، افزود: ۹۹ درصد از این مبلغ جمع آوری شده بین نیازمندان و محرومان هزینه شد.
وی با بیان اینکه در دو ماهه امسال ۸۸ میلیارد تومان کمک به صورت نقدی و کالایی جمع آوری شده است، ادامه داد: در نظر داریم در طول پنج سال شاهد تحقق ۴۰۰ روستای بدون فقیر در استان باشیم.
رئیس کمیته امداد امام خمینی مهاباد هم از جمعآوری ۶ میلیارد و ششصد میلیون تومان زکات در دو ماه ابتدایی امسال خبر داد و گفت: حدود یک میلیارد تومان از این مبلغ به صورت نقدی توسط نیکوکاران به حساب ایتام واریز شده است.
احمد نوذری افزود: ۲ میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان نیز در قالب کالای زکات جمعآوری شده و بین نیازمندان توزیع شده است.
وی ادامه داد: مراکز نیکوکاری هم مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان کمک نقدی و کالایی در بین نیازمندان توزیع کردهاند.
امام جمعه مهاباد پرداخت زکات را یک فریضهی دینی برشمرد و گفت: از ظرفیت صداوسیما و فضای مجازی برای ترویج فرهنگ پرداخت زکات باید بهره برد.
نجم الدین تمری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری مهاباد هم اعتماد سازی و شفافسازی را لازمه ترویج فرهنگ زکات در بین کشاورزان، دامداران وباغداران دانست.