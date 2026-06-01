به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، حجت الاسلام جابر شوقی با ایعلام این خبر در نشست شورای زکات شهرستان مهاباد، افزود: ۹۹ درصد از این مبلغ جمع آوری شده بین نیازمندان و محرومان هزینه شد.

وی با بیان اینکه در دو ماهه امسال ۸۸ میلیارد تومان کمک به صورت نقدی و کالایی جمع آوری شده است، ادامه داد: در نظر داریم در طول پنج سال شاهد تحقق ۴۰۰ روستای بدون فقیر در استان باشیم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی مهاباد هم از جمع‌آوری ۶ میلیارد و ششصد میلیون تومان زکات در دو ماه ابتدایی امسال خبر داد و گفت: حدود یک میلیارد تومان از این مبلغ به صورت نقدی توسط نیکوکاران به حساب ایتام واریز شده است.

احمد نوذری افزود: ۲ میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان نیز در قالب کالای زکات جمع‌آوری شده و بین نیازمندان توزیع شده است.

وی ادامه داد: مراکز نیکوکاری هم مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان کمک نقدی و کالایی در بین نیازمندان توزیع کرده‌اند.

امام جمعه مهاباد پرداخت زکات را یک فریضه‌ی دینی برشمرد و گفت: از ظرفیت صداوسیما و فضای مجازی برای ترویج فرهنگ پرداخت زکات باید بهره برد.

نجم الدین تمری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری مهاباد هم اعتماد سازی و شفاف‌سازی را لازمه ترویج فرهنگ زکات در بین کشاورزان، دامداران وباغداران دانست.