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رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: با اعلام آغاز عملیات ویژه در مناطق تحت جنگ، تیمهای متخصص و گروههای جهادی به قلب مناطق آسیبدیده اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امین مقومی گفت: فعالیت این تیمها در سه محور اصلی ارزیابی دقیق و علمی خسارات سازهای؛ طراحی نقشههای مهندسی برای مقاومسازی بناهای آسیبدیده و طراحی پروژههای بازسازی اماکن تخریبشده انجام می شود.
او افزود: با حضور گروههای جهادی و داوطلب از سراسر کشور مراحل طراحی نقشهها و نظارت فنی بر اجرای آنها به صورت کاملاً رایگان و بدون دریافت هیچگونه حقالزحمهای از سوی مهندسان سازمان انجام می شود.