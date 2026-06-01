رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: با اعلام آغاز عملیات ویژه در مناطق تحت جنگ، تیم‌های متخصص و گروه‌های جهادی به قلب مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امین مقومی گفت: فعالیت این تیم‌ها در سه محور اصلی ارزیابی دقیق و علمی خسارات سازه‌ای؛ طراحی نقشه‌های مهندسی برای مقاوم‌سازی بناهای آسیب‌دیده و طراحی پروژه‌های بازسازی اماکن تخریب‌شده انجام می شود.

او افزود: با حضور گروههای جهادی و داوطلب از سراسر کشور مراحل طراحی نقشه‌ها و نظارت فنی بر اجرای آن‌ها به صورت کاملاً رایگان و بدون دریافت هیچ‌گونه حق‌الزحمه‌ای از سوی مهندسان سازمان انجام می شود.