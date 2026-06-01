ساماندهی مراکز پرخطر، توجه به زیرساخت های منابع برق و اب و گاز استان، استمرار خدمت به مردم دستور جلسه شورای پدافند غیر عامل استان بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، رئیس سازمان پدافند غیرعامل گلستان در جلسه شورای پدافند غیر عامل استان گفت : دستور العمل ساماندهی مراکز پرخطر، توجه به زیرساخت های منابع برق و آب و گاز استان، استمرار خدمت به مردم دستور جلسه امروز بود.

حسینی افزود: در این جلسه دستگاه ها به بومی سازی دستورالعمل ها موظف شدند ،همچنین تقویت بودجه این بخش به ویژه در حوزه سایبری ، رفع نقص ها و موانع این بخش وتهیه و تدوین پیوست پدافندی طرح های عمرانی مهمترین مصوبات جلسه بود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت : با توجه به جنگ تحمیلی و هجمه دشمن مشکل خاصی در خدمت رسانی به مردم پیش نیامد. فرمانداران و بخشداران مدیران پدافند غیر عامل شهرستان ها هستند که باید پیش بینی و پیشگیری های لازم را انجام دهند.

محمد حمیدی افزود :کمیته امور قضایی مدعی العموم شورای پدافند غیر عامل خواهد بود و هرجا مانعی ایجاد شد دستکاه ها می توانند از این ظرفیت بهره ببرند.