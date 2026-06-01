اداره قرآن، عترت و نماز سازمان عقیدتی ـ سیاسی آجا، ۱۰ آیه مورد نظر برای شرکت در پویش «آیه‌های مقاومت» را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اداره قرآن، عترت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پویش «آیه‌های مقاومت» یادواره شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی را برگزار می‌کند.

این پویش شامل محور‌هایی همچون قرائت آیات منتخب به صورت تحقیق، حفظ آیات منتخب (حداقل ۵ آیه)، نقاشی با موضوع یکی از آیات منتخب، خطاطی با استفاده از یکی از آیات منتخب، استفاده از هوش مصنوعی با موضوع یکی از آیات منتخب، است و شرکت در این پویش برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

۱۰ آیه‌ای که برای شرکت در این پویش انتخاب شده است عبارتند از؛ آیات ۱۶۹ و ۱۶۰ سوره «آل‌عمران»، ۱۱۱ و ۲۴ سوره «توبه»، ۷۴ و ۱۷ سوره «انفال»، ۶۹ سوره «عنکبوت»، ۴ سوره «صف»، ۲۳ سوره «احزاب» و ۷ سوره «محمد».

علاقه‌مندان تا پایان خردادماه سال جاری فرصت دارند با مراجعه به نشانی digiform.ir/w0d0d1fd78 در این پویش شرکت کنند.

دریافت آیات مورد نظر برای شرکت در پویش «آیه‌های مقاومت»