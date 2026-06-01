پخش زنده
امروز: -
اراکیها در پایان لیگ برتر هندبال مردان هفتم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پرونده سی و هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور، با قرار گرفتن هپکو در خانه هفتم جدول برای اراکیها به پایان رسید.
در هفته بیست و دوم و پایانی این رقابتها که به صورت متمرکز به میزبانی کرمان برگزار شد، تیم هپکو اراک با کسب۱۰ امتیاز از ۱۶ مسابقه جایگاهی بهتر از رده هفتم کسب نکرد و بالاتر از دو تیم ۷ امتیازی سنگ آهن بافق یزد و پرواز هوانیروز در بین ۳ تیم انتهای جدول قرار گرفت.
در هفته پایانی این رقابتها، تیم استقلال کازرون با غلبه بر سنگ آهن بافق یزد قهرمان لیگ برتر شد.
با پایان ماراتن لیگ سی و هشتم، تیم استقلال کازرون بر بام هندبال ایران ایستاد، صنعت مس کرمان به عنوان نایبقهرمانی دست یافت و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان نیز در جایگاه سوم جدول ردهبندی قرار گرفت.