به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پرونده سی و هشتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور، با قرار گرفتن هپکو در خانه هفتم جدول برای اراکی‌ها به پایان رسید.

در هفته بیست و دوم و پایانی این رقابت‌ها که به صورت متمرکز به میزبانی کرمان برگزار شد، تیم هپکو اراک با کسب۱۰ امتیاز از ۱۶ مسابقه جایگاهی بهتر از رده هفتم کسب نکرد و بالاتر از دو تیم ۷ امتیازی سنگ آهن بافق یزد و پرواز هوانیروز در بین ۳ تیم انتهای جدول قرار گرفت.

در هفته پایانی این رقابت‌ها، تیم استقلال کازرون با غلبه بر سنگ آهن بافق یزد قهرمان لیگ برتر شد.

با پایان ماراتن لیگ سی و هشتم، تیم استقلال کازرون بر بام هندبال ایران ایستاد، صنعت مس کرمان به عنوان نایب‌قهرمانی دست یافت و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان نیز در جایگاه سوم جدول رده‌بندی قرار گرفت.