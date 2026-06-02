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غربالگری تنبلی چشم کودکان ۳ تا ۶ سال در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل بهزیستی در استان با بیان اینکه این طرح در سه سطح شامل غربالگران، اپتومتریستها و چشمپزشکان است، گفت: در حال حاضر ۳۹ پایگاه دائمی و بیش از ۸۰۰ پایگاه سیار در استان برای اجرای این طرح تا پایان سال فعال است.
محمدی افزود: پارسال ۴۳ هزار و ۷۵ کودک معادل ۸۵ درصد جامعه هدف در این طرح غربالگری شدند که نزدیک به هزار و ۹۰۰ نفر مشکوک به اختلال بینایی شناسایی و به سطوح تخصصیتر ارجاع داده شدند.
محمدی افزود: معلولیت بینایی از جمله شایعترین معلولیتها در ایران است و سن طلائی تشخیص و درمان تنبلی چشم، قبل از ۶ سالگی است.
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: در این بیماری، چشم کودک کاملا سالم به نظر میرسد و هیچ نشانهای دیده نمیشود، اما دید کافی وجود ندارد و عدم تشخیص و درمان به موقع منجر به نابینایی یا کمبینایی فرد میشود.
به گفته وی، تنها راه پیشگیری، تشخیص به موقع عوامل ایجادکننده است و از آنجایی که بسیاری از این عوامل برای خانوادهها ناشناخته است، چشم همه کودکان حداقل چهار بار در سنین ۳ تا ۶ سال (قبل از دبستان) باید غربال شود.