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مدیرکل راه و شهرسازی گلستان از پیشرفت فیزیکی ۷ هزار واحد مسکونی در ۵۰ نقطه این استان خبر داد و تأکید کرد با بهرهگیری از مشوقهای دولتی و اعطای مصالح یارانهای، هزینههای ساخت برای دهکهای کمدرآمد به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، سید محمد حسینی، مدیرکل راه و شهرسازی گلستان با تأکید بر سیاست راهبردی این ادارهکل مبنی بر اولویتبخشی به تکمیل طرح های نیمهتمام، از به کارگیری روشهای نوین و مؤثر برای تولید مسکن در سطح استان خبر داد.
وی «گروه ساخت» را یکی از موفقترین الگوهای فعلی دانست که هماکنون در ۵۰ نقطه گلستان در حال اجراست و با هدفگذاری برای دهکهای یک تا چهار، تسهیلات ویژهای همچون تأمین ۳۵۰ میلیون تومان از آورده متقاضیان توسط دولت و ارائه مصالح یارانهای در آن لحاظ شده است.
حسینی همچنین با اشاره به رشد قابلتوجه زیرساختها، از افزایش ۱۰ برابری اعتبارات راهسازی طی دو سال اخیر خبر داد که منجر به تسریع در اجرای طرح های زیربنایی استان شده است.
افزون بر این، در راستای حمایت از مستأجران، سقف تسهیلات ودیعه مسکن در استان نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است که متقاضیان واجد شرایط میتوانند از این ظرفیت بهرهمند شوند.
تمرکز بر تکمیل مسکن مهر، نوسازی بافتهای فرسوده و توسعه مسکن روستایی از دیگر اقدامات کلیدی ادارهکل راه و شهرسازی گلستان در مسیر تحقق برنامههای مسکنسازی دولت است.