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پرچم متبرک مولا علی در آستانه عید سعید غدیر خم در آسمان شیراز به اهتزاز درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس از جشنهای عید غدیر در شیراز میگوید : این پرچم به طول۱۶ متر و عرض ۹ متر در ارتفاع ۵۰ متری دروازه کازرون شیراز به اهتزاز درآمد.
به مناسبت عید غدیر قرار است جشن ۳۰ کیلومتری از میدان الله تا میدان غدیر شهرک گلستان برگزار و با استقرار هزار و ۵۰۰ موکب از مهمانان غدیر پذیرایی شود
به گفته حجت الاسلام ولدان باراه اندازی ۱۱۰ کاروان خودرویی و ۱۱۰ کوچه غدیری در روز غدیر، این عید سعید را جشن می گیریم.
حجت الاسلام ولدان همچنین از توزیع ۱۱۰ هزار قرص در این ایام خبر داد.