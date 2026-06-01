پرچم متبرک مولا علی در آستانه عید سعید غدیر خم در آسمان شیراز به اهتزاز درآمد.

آسمان سومین حرم اهل بیت به پرچم متبرک مولا علی مزین شد

آسمان سومین حرم اهل بیت به پرچم متبرک مولا علی مزین شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس از جشن‌های عید غدیر در شیراز می‌گوید : این پرچم به طول۱۶ متر و عرض ۹ متر در ارتفاع ۵۰ متری دروازه کازرون شیراز به اهتزاز درآمد.

به مناسبت عید غدیر قرار است جشن ۳۰ کیلومتری از میدان الله تا میدان غدیر شهرک گلستان برگزار و با استقرار هزار و ۵۰۰ موکب از مهمانان غدیر پذیرایی شود

به گفته حجت الاسلام ولدان باراه اندازی ۱۱۰ کاروان خودرویی و ۱۱۰ کوچه غدیری در روز غدیر، این عید سعید را جشن می گیریم.

حجت الاسلام ولدان همچنین از توزیع ۱۱۰ هزار قرص در این ایام خبر داد.