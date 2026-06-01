صبح امروز حادثه تیراندازی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین رخ داد که به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی، انگیزه حادثه اختلافات شخصی بوده و هر دو فرد ضارب و مضروب جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی، صبح امروز حادثه تیراندازی در دانشکده دندانپزشکی رخ داد ، که انگیزه این واقعه، مسائل شخصی و خانوادگی بوده و ارتباطی با فرآیند‌های اداری یا محیط آموزشی دانشکده ندارد.

به گفته دکتر حمیدرضا قافله باشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، این تیراندازی به دلیل خصومت خانوادگی اتفاق افتاده و ۲ دانشجو که زن و شوهر بودند در اثر شلیک جان خود را از دست داده‌اند.

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