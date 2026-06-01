با بازسازی آی‌سی‌یوی جراحی قلب بیمارستان امام خمینی اهواز و افزودن ۸ تخت جدید، ارتباط مستقیم این بخش با اتاق عمل برقرار شد؛ تحولی که کاهش عفونت‌ها و بهبود دسترسی پزشک به بیمار را در پی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بیمارستان امام خمینی اهواز به عنوان یکی از مراکز ارجاعی مهم در جنوب غرب ایران، سالانه میزبان هزاران بیمار قلبی از خوزستان، استان‌های همجوار و حتی کشور عراق است.

اما تا چند ماه پیش، بخش آی‌سی‌یوی جراحی قلب این بیمارستان با چالشی جدی روبه‌رو بود؛ جانمایی نامناسب و فاصله زیاد از اتاق عمل، اما اکنون با یک بازطراحی هوشمندانه و سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد تومانی، این مشکل تاریخی برطرف شده و استانداردهای درمانی به سطح تازه‌ای ارتقا یافته است.

پیوند فضاها؛ از اتاق عمل تا آی‌سی‌یو در چند قدمی

محمد امین زرگر، رئیس بیمارستان امام خمینی اهواز، در تشریح این تحول گفت: طراحی جدید آی‌سی‌یوی جراحی قلب بیمارستان امام خمینی اهواز با اعتبار ۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

او افزود: در جایگاه و جانمایی جدید، بالغ بر ۸ تخت آی‌سی‌یو برای جراحی قلب پیش‌بینی شده است.

آقای زرگر با اشاره به وضعیت پیشین اضافه کرد: هرچند این بخش در بیمارستان فعال بود، اما جانمایی بسیار نامناسبی داشت و ارتباط مناسبی با اتاق عمل جراحی قلب نداشت و این فاصله جغرافیایی درون‌بیمارستانی، گذشته از اتلاف وقت طلایی برای بیماران بدحال، ریسک انتقال و عفونت‌های بیمارستانی را نیز افزایش می‌داد.

کاهش عفونت و دسترسی سریع‌تر؛ دو دستاورد کلیدی

حاتم بوستانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، با تأکید بر اهمیت این پروژه گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان در کمتر از ۶۰ روز آماده و راه‌اندازی شد.

او مهمترین دستاورد این بازطراحی را ارتباط مستقیم بخش آی‌سی‌یو با اتاق عمل جراحی قلب دانست و توضیح داد: این اتصال هم باعث کاهش گسترش عفونت‌ها می‌شود و هم دسترسی پزشک به بیمار را بسیار تسهیل می‌کند.

آقای بوستانی این اقدام را «یک گام بسیار بزرگ در کیفیت خدمات جراحی قلب به مردم در اهواز و استان خوزستان و گاهاً جنوب غرب کشور» ارزیابی کرد.

افزایش تخت‌های سی‌سی‌یو؛ گام بعدی در راه است

با وجود این پیشرفت، مسئولان به همین نقطه بسنده نکرده‌اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از طرح دیگری خبر داد: افزایش تخت‌های سی‌سی‌یو بیمارستان امام خمینی از ۹ به ۱۸ تخت نیز طرح دیگری است که در حال پیگیری و اجراست.

این افزایش ظرفیت، پاسخی به نیاز مزمن استان خوزستان به تخت‌های مراقبت‌های ویژه قلبی است؛ استانی که به دلیل آلودگی هوا، سبک زندگی و عوامل ژنتیکی، یکی از بالاترین نرخ‌های بیماری‌های قلبی را در کشور دارد.

چرایی اهمیت این تحول برای مردم جنوب غرب ایران

۱. نجات جان بیماران بدحال: در جراحی قلب، هر دقیقه تأخیر در انتقال بیمار به آی‌سی‌یو می‌تواند به معنای عوارض جبران‌ناپذیر باشد. اتصال مستقیم آی‌سی‌یو به اتاق عمل، این فاصله را به صفر رسانده است.

۲. کاهش عفونت‌های بیمارستانی: عفونت پس از جراحی قلب یکی از مرگبارترین عوارض محسوب می‌شود. طراحی جدید با ایزوله کردن مسیرها و رعایت استانداردهای ایزولاسیون، این ریسک را به حداقل رسانده است.

۳. کاهش نیاز به اعزام به خارج استان: تا پیش از این، بسیاری از بیماران خوزستانی برای جراحی قلب مجبور به سفر به شیراز، اصفهان یا تهران بودند. ارتقای کیفیت در اهواز، بار سفر و هزینه‌های جانبی را کاهش می‌دهد.

۴. خدمت به بیماران عراقی و جنوب غرب کشور: موقعیت اهواز به عنوان نزدیک‌ترین کلانشهر ایران به مرز عراق، این بیمارستان را به مقصدی قابل دسترس برای بیماران عراقی جنوب این کشور تبدیل کرده است. استانداردسازی خدمات، مزیت رقابتی اهواز را در جذب توریسم درمانی افزایش می‌دهد.