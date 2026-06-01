به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: با بهره‌ برداری از مرکز فوق‌ تخصصی رادیوانکولوژی و پزشکی هسته‌ ای حاج محمد تقی‌ پور، بیماران مبتلا به سرطان در نیشابور از خدمات مختلفی بهره‌ مند می‌ شوند.

غزاله دوست‌ پرست با اشاره به نقش حیاتی این طرح در ارتقای زیرساخت‌ های سلامت منطقه اظهار کرد: برای بیماران مبتلا به سرطان و خانواده‌ های آنان، علاوه بر تحمل دشواری‌ های ناشی از بیماری، سفرهای مکرر به شهرهای دیگر برای دریافت خدمات درمانی همچون شیمی‌ درمانی و رادیوتراپی نیز یکی از مهم‌ ترین دغدغه‌ ها و چالش‌ های موجود است؛ موضوعی که با راه‌ اندازی این مرکز به طور کامل برطرف خواهد شد.

وی افزود: طرح بزرگ «مرکز رادیوانکولوژی و پزشکی هسته‌ ای حاج محمد تقی‌ پور» اکنون با پیشرفت ۷۰ درصدی در آستانه تحقق یکی از مهم‌ ترین مطالبات حوزه سلامت شهرستان قرار دارد و به‌ زودی به مرکزی راهبردی برای ارائه خدمات تخصصی و فوق‌ تخصصی سرطان در منطقه تبدیل خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با بیان اینکه این مجموعه صرفاً یک ساختمان درمانی نیست، تصریح کرد: این مرکز یک زیرساخت حیاتی برای مردم نیشابور و شهرهای اطراف به شمار می‌ رود که امکان ارائه همزمان چهار خدمت سطح سه درمانی شامل رادیوتراپی، کلینیک رادیوانکولوژی، شیمی‌ درمانی و پزشکی هسته‌ای را فراهم می‌ کند.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ ترین تجهیزات پیش‌ بینی‌ شده برای این مرکز، دستگاه پیشرفته شتاب‌ دهنده خطی است که ارزش آن حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌ شود. این دستگاه از جمله تجهیزات پیشرفته درمان سرطان در جهان محسوب می‌ شود و تنها توسط تعداد محدودی از شرکت‌ های معتبر بین‌ المللی تولید می‌ شود.

دوست‌ پرست خاطرنشان کرد: تجهیز کامل این مجموعه با اعتباری بیش از یک‌ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و با حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام خواهد شد تا امکان ارائه خدمات جامع تشخیص، پایش و درمان سرطان در بالاترین سطح استانداردهای درمانی فراهم شود.

وی همچنین از مشارکت ارزشمند خیر سلامت، حاج محمد تقی‌ پور، در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: در شرایط اقتصادی کنونی که اجرای طرح های عمرانی و تأمین تجهیزات پزشکی پیشرفته با دشواری‌ های فراوانی همراه است، حضور و حمایت این خیر نیک‌ اندیش از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است. ورود به چنین عرصه‌ ای و سرمایه‌ گذاری برای ساخت بزرگ‌ ترین طرح خیرساز سلامت شرق کشور، بیانگر نگاه بلند، مسئولیت‌ پذیری اجتماعی و دغدغه‌ مندی وی نسبت به سلامت مردم منطقه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور تأکید کرد: بهره‌ برداری از این مرکز علاوه بر ارتقای دسترسی بیماران به خدمات تخصصی سرطان، موجب کاهش هزینه‌ های درمانی، حذف سفرهای پرمشقت بیماران و خانواده‌ های آنان، تسریع روند درمان و افزایش عدالت در دسترسی به خدمات سلامت خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد: با تکمیل و بهره‌ برداری از این مرکز، فصل جدیدی در ارائه خدمات درمان سرطان در نیشابور و منطقه رقم بخورد و بیماران بتوانند بدون تحمل دغدغه‌ های ناشی از سفر، تمامی خدمات مورد نیاز خود را در محل سکونت خود دریافت کنند.