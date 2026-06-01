رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: حدود ۶۵ هزار ماشین سنگین آماده اسقاط هستند، اما فرآیند نامناسب جایگزینی، نوسازی این ناوگان را با مشکل روبه‌رو کرده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آرش نجفی در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران با موضوع تعریف مدل اقتصادی برای رونق صنعت حمل‌ونقل ماشین‌های سنگین، نوسازی ناوگان و بازتعریف فرآیند اسقاط خودرو، با اشاره به اینکه حدود ۶۵ هزار دستگاه ماشین سنگین فرسوده و آماده برای خارج شدن از رده وجود دارد، گفت: در فرایند اسقاط با مسائل جدی رو‌به‌رو هستیم و مشکل اصلی این است که ابتدا باید اسقاط انجام شود تا اجازه واردات خودروی جدید داده شود.

وی افزود: اگر خودروی سنگین جدید جایگزین ناوگان فرسوده شود، صرفه‌جویی سوخت بسیار بالایی دارد و دولت باید این کار را انجام دهد.

نجفی با اشاره به ارقام مصرف سوخت اظهار کرد: خودرو‌های فعلی حدود ۷۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مصرف دارند، درحالی‌که مصرف خودرو‌های جدید بسیار پایین‌تر است و حتی در مدل‌هایی ۱۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مصرف می‌کنند.

وی گفت: با احتساب اینکه قیمت تمام‌شده هر لیتر گازوئیل برای دولت بیش از ۵۰ هزار تومان است که با یارانه، ۳۰۰ تومان توزیع می‌شود، صرفه‌جویی ناشی از جایگزینی هر دستگاه کامیون فرسوده، سالانه حدود ۸ میلیارد تومان خواهد بود و در بازه ۲ تا ۲.۵ ساله این رقم به ۲۰ میلیارد تومان می‌رسد و این توجیه خوبی برای تغییر قانون اسقاط است.

وی در پایان با اشاره به نظر کمیسیون انرژی درباره فرایند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بار، اظهار کرد: نظر کمیسیون این است که انجمن‌ها وارد شوند، نه افراد.