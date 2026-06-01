رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول از معرفی ۱۷۰ کشاورز متخلف در زمینه آتش زدن کاه و کلش و بقایای کشت به دادگستری این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسعود نوری‌پور بیان داشت: طی روز‌های اخیر، ۸ مورد شکایت جداگانه از سوی حفاظت محیط زیست دزفول درباره آتش زدن بقایای کشت محصولات در دادگستری ثبت شده است.

وی افزود: کشاورزان پس از برداشت محصول اقدام به آتش زدن بقایای کشت می‌کنند که آلودگی فراوانی به همراه دارد، این در حالی است که برای اغلب پرونده‌هایی که در این خصوص در دادگستری تشکیل می‌شود، قرار منع تعقیب صادر می‌شود و تخلف کشاورزان از نظر قضایی ثابت نمی‌شود.

نوری پور با تاکید بر لزوم برخورد جدی قضایی و بازدارنده با کشاورزان متخلف تصریح کرد: باید کشاورز متخلف از کشت بعدی منع شود یا تنبیه‌های بیشتری برای او در نظر گرفته شود تا شاهد کاهش آتش‌سوزی‌های نابودکننده زمین‌های کشاورزی باشیم.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول با بیان اینکه آتش زدن بقایای کشت بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک خلاف قانون است و مرتکبان به جزای نقدی و حبس محکوم خواهند شد، افزود: ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و مواد ۲ و ۲۲ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و نیز ماده ۴۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، سوزاندن بقایا را جرم دانسته‌اند و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

نوری‌پور درباره دلایل آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی در دزفول گفت: با توجه به اینکه کشاورزان شهرستان تا سه بار در طول سال اقدام به کشت می‌کنند، تلاش دارند زمین را با آتش زدن بقایای محصولات، به سرعت برای کشت بعدی آماده کنند.

وی با اشاره به کمبود ماشین‌آلات جمع‌آوری بقایای کشت افزود: ماشین‌آلات موجود در حال حاضر نیمی از کاه و کلش را از سطح زمین جمع‌آوری می‌کنند و لازم است دستگاه جدیدی طراحی شود تا بیش از ۸۰ درصد کاه و کلش را جمع‌آوری کند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست دزفول تصریح کرد: اگر ماشین‌آلات جدید و کارآمد برای کشت مستقیم و برداشت سریع محصول افزایش یابد، شاهد کاهش آتش‌سوزی‌هایی که منجر به نابودی منابع خاکی می‌شود، خواهیم بود.

وی افزود: لازم است محققان مرکز تحقیقات کشاورزی در این خصوص ورود کنند و راهکار‌های علمی دارای قابلیت اجرایی ارائه دهند.

نوری‌پور با اشاره به مضرات و آسیب‌های آتش زدن زمین‌های کشاورزی گفت: باید روش‌های میدانی برای بازدارندگی کشاورزان متخلف در نظر گرفته شود تا کشاورزان به خاکی که مایه ارتزاق آنهاست، آسیب نرسانند.

وی افزود: فروش کاه و بقایای محصول به عنوان خوراک دام به شرکت‌های متقاضی، برای کشاورزان صرفه اقتصادی نیز دارد.

هر ساله پس از برداشت گندم با آتش سوزی بقایای کشت در دزفول و شهر‌های اطراف مواجه هستیم که مشکلات زیست محیطی فراوانی به همراه دارد.