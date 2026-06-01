رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت کشور از اقدامات استاندار آذربایجان‌غربی به پاس حمایت از خانواده شهدا و توسعه فرهنگ دفاع مقدس قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در اجرای دستور ویژه رسیدگی به خانواده‌های معظم شهدا و مجروحان جنگ رمضان و تخصیص اعتبارات ویژه در این حوزه به بنیاد شهید استان، همچنین با توجه به حمایت‌های استاندار آذربایجان‌غربی از حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، از جمله تخصیص اعتبار ویژه برای تکمیل موزه دفاع مقدس و مقاومت استان، از تلاش‌های رضا رحمانی تقدیر به‌عمل آمد.

بر همین اساس، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت کشور با اهدای لوح سپاس، از اقدامات ارزنده استاندار آذربایجان‌غربی قدردانی کرد.

این لوح تقدیر توسط مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان به استاندار آذربایجان‌غربی تقدیم شد.